Abdo Benítez ratifica veto de fondos a la Contraloría

Los diputados habían rechazado el veto presidencial a la ampliación de USD 2,2 millones y que iba a generar cargos en la Contraloría manejada por Enrique García.

“Si es un veto que firmé mi expectativa es que se acepte el veto. Consideramos injustificada la creación de 150 cargos. De hecho gracias a Dios no se trató en la Cámara de Senadores. No se pudo incluir en el orden del día y no va tener ningún impacto y ya no hace falta. No se va a incluir en el presupuesto del año que viene por la falta de tratamiento”, expresó.

Marito señaló que guarda respeto al Congreso y que destaca todo el apoyo que recibió por parte de este poder del Estado.

“Fui congresista. Le agradezco al Congreso que en todo este tiempo nos han apoyado en muchos proyectos. Nos apoyaron con la aprobación de muchos créditos importantes para el país. Respeto la autonomía y el debate interno que puede haber en el Congreso. Hablo con mi veto. Eso es lo que propongo y respeto la decisión del Congreso”, apuntó. En el decreto presidencial sacó a colación los privilegios que gozan los funcionarios de la Contraloría. “Se debe considerar que en los últimos años (2013-2018), la CGR ha recibido aumentos salariales así como otros incrementos dentro del grupo 100, servicios personales, que han representado una carga de más de 40.000 millones de guaraníes al fisco, incrementándose en un 50% en dicho nivel de gasto”.

Un grupo de funcionarios de la Contraloría realizó un intenso lobby en Palacio para conseguir el apoyo a la ampliación.