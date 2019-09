Abdo Benítez presentaría enmienda para que militares combatan el narcotráfico

Lea más: Mario Abdo asume mala comunicación y falta de voluntad para unión colorada

En ese sentido, dijo que es un reclamo del sector productivo el darle un rol diferente o una nueva misión a las Fuerzas Armadas. ”Tenemos una enorme capacidad ociosa”, señaló.

Asimismo, aclaró que el proyecto de enmienda es solo para incluirle a las Fuerzas Armadas y nada más, asegurando que no se incluirá la figura de la reelección, como se intentó el 31 de marzo del año 2017, que terminó con una manifestación masiva y la quema de una parte del Congreso nacional, además de la muerte de un joven liberal en la madrugada del 1 de abril.

En ese sentido, volvió a afirmar que no buscará la reelección presidencial, como sí lo hizo el ex presidente Horacio Cartes, quien tenía el apoyo del grupo de senadores pertenecientes al Frente Guasu, del también ex presidente Fernando Lugo.

Así también, refirió que las personas le piden que los militares se involucren más y que hoy en día las amenazas de Paraguay ya no son los países vecinos. Entre tanto, indicó que las Fuerzas Armadas están para el cuidado del territorio y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas, pero hay que darles una nueva misión, así como ocurre en Brasil, donde los militares ingresan a las favelas.

“Es una primicia (…) es un proyecto que estamos cerrando y buscando consenso”, remarcó el titular del Ejecutivo, a la vez de indicar que ya conversaron con las fuerzas militares.

Finalmente, habló sobre la promesa de su campaña de buscar una reforma constitucional, pero se mostró cauto y dijo que debe existir un consenso mínimo y que no sabe si es el momento y que tampoco quiere generar polémica.