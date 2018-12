Abdo Benítez pide buen uso de los fondos del programa Tekoporã

Una auditoría detectó una serie de irregularidades publicadas por ÚH. Entre los beneficiarios aparecen personas con capacidad económica y no insolventes, como plantea el programa.

“Tenemos que generar más conciencia, mayor promoción y educación de la buena utilización de estos recursos”, expresó el jefe de Estado en Caaguazú, hasta donde se trasladó ayer para participar de un acto oficial de entrega de tarjetas a familias beneficiarias de la asistencia estatal.

Sentenció que la presencia del Estado no significa aumentar los programas sociales como el de Tekoporã.

“Necesitamos que la gente salga de esa condición de pobreza y extrema pobreza. Es una herramienta momentánea para que la gente pueda salir adelante”, apuntó el mandatario acerca de la ayuda.

Señaló que con la transferencia condicionada no se solucionan los problemas de pobreza que hay en el país. Indicó que son programas asistencialistas y que espera que sea de uso temporal y que con la buena utilización sirva como base para que la población necesitada pueda salir adelante.

“Hay que darle más apoyo, consistencia, generar más promoción para la buena utilización. No me pongo contento cuando digo que ampliamos la cantidad de beneficiarios. Me gustaría decir al pueblo paraguayo que disminuimos (la ayuda) porque disminuyó la pobreza en Paraguay y que esto se pueda aplicar en otras cosas”, expresó Abdo.

problema de tierra. El presidente admitió además que hay problema de tierra no solamente en Caaguazú. Afirmó que la gente se puede manifestar y que hay libertad para que se eleven los reclamos justos en relación a la falta de tierra en el país.

Justamente en la semana se realizó una movilización por parte de colonos brasileños, quienes recurrieron al tractorazo sobre la ruta 7 exigiendo a las autoridades que intercedan ante la supuesta invasión de sus tierras por campesinos. “Hoy hay un Gobierno que dialoga. Todas las manifestaciones que la ciudadanía o aquellos afectados que quieran elevar su voz, las puertas están abiertas en nuestro Gobierno”, aseveró.

Señaló que justamente por ello se avanzó en la creación del Ministerio de Desarrollo Social y se constituyó una comisión que integran varios ministerios para atender los reclamos históricos. “En tres meses no se podrán solucionar pero este Gobierno está dispuesto y tiene la voluntad de construir un itinerario donde todos seamos corresponsables y serios para una verdadera reforma social”, significó.

En el tramo Coronel Oviedo (Caaguazú) y Mauricio José Troche (Guairá), Marito habilitó el puente metálico sobre el arroyo Guazú, en la compañía Blas Garay. Facilitará el tránsito de los transportadores de caña de azúcar.