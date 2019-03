Abdo Benítez no baja línea y escuchará a sus senadores

Mientras sigue la indefinición, algunos legisladores están abriendo el paraguas y señalan que los fiscales acusadores no presentaron argumentos consistentes contra Enrique García, acusado por mal desempeño en sus funciones. Hablan incluso de negociaciones de cargos entre diferentes sectores políticos a cambio de los votos por el juicio político.

Los senadores de Añetete se reunirán con el presidente la próxima semana y allí buscarán llegar a un consenso. Mientras, siguen intensas conversaciones y negociaciones en torno a otros cargos paralelos en la Corte Suprema de Justicia, el Congreso. “Vamos a hablar la semana que viene con los senadores. Tuvimos una reunión hace una semana. Ellos me iban a traer el informe de cómo está la coyuntura y las mayorías en el Senado”, expresó Marito.

Abdo Benítez insistió en que todos conocen su forma de actuar y que evaluará la situación con los senadores. “Ya me conocen a mí. Hay veces que me pedían que baje línea sobre el juramento de Cartes. Otros me pedían que no baje. Vamos a evaluar con los senadores”, significó.

El senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso, consideró la necesidad de que la bancada de Añetete pueda marcar una postura. Reveló que hay posiciones divididas en el oficialismo y en los otros sectores de la oposición, a favor y en contra del juicio político.

negociaciones. Mientras sigue la indefinición, los legisladores y el Ejecutivo están conversando sobre el futuro de las ternas para llenar dos vacancias en la Corte. Además de la suerte del juicio político contra el ministro César Garay Zuccolillo; y la conformación de las mesas directivas en la Cámara de Senadores así como en la Cámara de Diputados.