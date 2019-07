Abdo Benítez elogia a Bolsonaro porque lo llama por su apodo

Fue durante el acto de lanzamiento del proceso licitatorio para la construcción del puente que unirá Carmelo Peralta (lado paraguayo) con Puerto Murtinho (lado brasileño).

“Quiero mi apreciado general (Joaquín Silva, director brasileño de Itaipú) que le envíe mi abrazo al presidente Jair Bolsonaro; un gran amigo y me emociona cuando me llama Marito, porque él en la Cumbre del Mercosur no me llamó señor presidente de la República, me llamó mi amigo Marito. Envíele mi abrazo de gratitud a mi amigo Jair Bolsonaro”, indicó el presidente en el momento de destacar la voluntad política que hubo de Brasil para avanzar en la construcción del puente bioceánico y permitir que en la licitación participen empresas paraguayas.

Esta obra demandará una inversión de USD 75 millones que será financiada por la Entidad Binacional Itaipú. El puente tendrá una longitud de 680 metros.

La construcción generará 1.000 empleos y tendrá una duración aproximada de 35 meses. Estiman que terminará en marzo de 2023. La misma permitirá contar con la ruta bioceánica que conectará nuestro país con el sur de Brasil, norte argentino y Chile.

Abdo Benítez recalcó que la obra ayudará a sacar del aislamiento a la población del Alto Paraguay. Será la zona de mayor crecimiento y desarrollo en los próximos 12 años.

Desarrollará un potencial enorme de producción agrícola y ganadera. “Servirá no solamente como corredor logístico. Nosotros vamos a cargar la ruta bioceánica con granos paraguayos”, aseveró.

Durante el acto no estuvo el presidente Jair Bolsonaro, pero sí asistió Reinaldo Azambuja, gobernador de Mato Grosso do Sul, considerado como la zona de mayor producción de alimentos y granos en Brasil.