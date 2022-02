Abdo Benítez destituye a otro  ministro tras operativo antidrogas

Joaquín Roa terminó siendo removido del cargo de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) luego de que admitió que compró un yate denominado Antares por valor de USD 400.000, nada menos que de Alberto Koube, vinculado a la empresa Tapyracuai, allanada durante el mayor operativo antidrogas realizado en territorio paraguayo.

Roa es ministro desde la era de Horacio Cartes. Se mantuvo al frente de la SEN durante la administración de Mario Abdo. La compra del yate lo realizó en el 2018 (un día después de la asunción presidencial de Abdo) y mencionó que justamente lo concretó mediante un préstamo bancario que hizo del Banco Basa, empresa del ex presidente Horacio Cartes.

Roa aparece en un video viralizado en las redes sociales en una fiesta compartiendo justamente con el hombre considerado como el brazo logístico del narcotráfico, según el operativo A Ultranza Py.

Dentro de la serie de allanamientos realizados en las últimas horas, agentes incautaron un lujoso yate valuado en USD 4 millones y que es propiedad de Koube. Llamativamente al lado se encontraba el otro que es propiedad de Roa. Este no hizo constar la compra del yate en su declaración jurada y solamente consignó la tenencia de una embarcación, pero en el 2014. Tampoco hubo una declaración ante la Subsecretaría Tributación (SET).

licitaciones. El ahora ex ministro de Emergencia Nacional mantuvo una cercanía con las empresas vinculadas al hombre detenido por los agentes antidrogas. De acuerdo con los datos oficiales, se puede observar que hubo algunas litaciones que favoreciendo a las firmas.

Una de ellas hace referencia a que en el 2017 fue beneficiada la empresa Manufactura de Envases Comerciales, por G. 26 millones, y aparece vinculada a Fátima Koube Ayala. En el 2018 el negocio giró en torno al alquiler de vehículos a la secretaría de Estado. Fue adjudicada la empresa Tapyracuai por la suma de G. 900 millones para el alquiler de vehículos de carga. Otra suma similar y en el mismo año fue para alquiler de camiones.

En el 2019 nuevamente adjudica a esta empresa que está bajo la lupa internacional por la suma de G. 1.200 millones nuevamente para alquiler de vehículos.

dos ministros. Mario Abdo mantuvo una reunión con Roa en la tarde del miércoles, cuando empezó a estallar el escándalo del yate y las derivaciones en el operativo A Ultranza Py.

Luego se tomó su tiempo para oficializar la destitución del mismo. El decreto presidencial se dio a conocer en horas de la tarde.

El operativo antidrogas tumba al segundo ministro en menos de una semana. El primer escándalo que no soportó el Ejecutivo salpicó a su ex ministro Arnaldo Giuzzio, quien apareció junto con Marcus Vinicius Espínola (vinculado a narcotráfico y detenido en Brasil). Este último estaba ofreciendo chalecos a la Policía Nacional. Luego, el ex ministro viajó de vacaciones a Brasil y se le ocurrió prestar el vehículo del hombre que ahora está bajo investigación internacional.

Roa intentó justificar la compra y vínculo con Koube

Joaquín Roa admitió que es propietario del yate Antares incautado en el operativo antidrogas A Ultranza Py. Comentó que compró la embarcación en el 2018 (cambio de gobierno) por el valor de USD 400.000.

“Soy amante de todo esto, empecé con algo chico y fui creciendo porque se va valorizando. Hice préstamos y hasta entregué mi camioneta“, intentó justificar Roa en declaraciones a la 1080 AM.

Sobre sus ingresos, Roa dijo que como ministro de Emergencia Nacional tenía un ingreso promedio de G. 22 millones y que junto con su esposa tienen la franquicia de una marca internacional en varios locales. Insistió en que llegó a comprar la embarcación mediante el préstamo y la entrega de otros bienes. Mencionó que conoce a Alberto Koube en el ámbito náutico, pero que en ningún momento se imaginó que estaría vinculado al negocio del narcotráfico. “Hice el préstamo del Banco Basa y el plazo fue de cinco años y lo sigo pagando“, recalcó el ministro destituido. También justificó las licitaciones.