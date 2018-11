Abdo Benítez cuestionó filtración de amenaza a fiscala general

“Me parece de muy mal gusto que aparezca ese video justo el día en se trata de incorporar sobre tablas una ampliación del presupuesto para la Fiscalía. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo del Ministerio Público, y vamos a apoyarle en todo lo que se pueda", aseguró el jefe de Estado ante los medios de prensa.

Abdo Benítez dijo que seguirán dialogando con el Ministerio Público respecto a los problemas presupuestarios de esta institución.

“Vamos a establecer una mesa de diálogo como lo veníamos haciendo. Ojalá podamos dar aumentos salariales a todos, a los de Clínicas, a los jubilados. El presidente (de la República) no es que no quiere, tiene limitaciones presupuestarias y no podemos privilegiar solo un estamento”, aseguró.

Mario Abdo Benítez vetó un proyecto de ley por medio del cual se establece un incremento presupuestario de G. 18.000 millones para la Fiscalía. Este miércoles, los diputados quisieron tratar sobre tablas un posible rechazo a esta objeción. Finalmente, se acordó postergar el estudio.

Tras el anuncio del veto, el Ministerio Público anunció que se deberán cerrar unas 12 unidades fiscales en distintos puntos del país.

Video

Supuestos integrantes del grupo criminal Comando Vermelho amenazaron a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a través de un video que se conoció este miércoles. "Tu cabeza tiene precio", señalan los delincuentes.

“Tenemos un recado para vos. En Paraguay, vos sos nuestro objetivo. Nuestra gente nos está comentando lo que estás haciendo al sistema. Como estás viendo, tu cabeza ya tiene un precio. Si un equipo no pudo cometer su objetivo, otro lo hará. Podés abandonar el cargo ahora, pero igual vamos por vos. Usted ya es nuestro premio, nuestro trofeo. Quédese tranquila que vamos por usted. Usted lo buscó, usted lo encontró”, expresan en el material.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que esta amenaza contra la fiscala general del Estado ya fue neutralizada.