Abdo amenaza con mostrar pruebas del nexo judicial-fiscal con la mafia

“¿Alguna vez ustedes vieron un operativo como Ultranza en Paraguay, donde cayeron los poderosos y no solamente los que cultivan marihuana? Tenemos incautaciones de más de 21 estancias, más de 9 aviones. (Hubo) Récord en incautación de activos que estaban en manos del narcotráfico y que hoy están al servicio de la ciudadanía como nunca antes”, aseveró el mandatario, quien fue al acto con su esposa, Silvana López Moreira, y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, delfín del oficialismo para las próximas presidenciales.

Marito arremetió aún más alertando que si los estamentos de la Justicia (jueces y fiscales) no actúan tras los megaoperativos, él mismo se encargará de ventilar las pruebas que demostrarán “la complicidad de los otros poderes con el crimen organizado”.

Remarcó que él ya hizo su parte y que como hombre institucionalista espera que los otros estamentos también actúen. “Dejamos que las instituciones hagan su parte. No soy la Justicia, no soy la Fiscalía, soy el Poder Ejecutivo, pero antes de terminar mi gobierno, si los otros poderes, si los otros estamentos no actúan, voy a contar al pueblo lo que se están callando y la complicidad de los otros poderes del Estado que hoy favorecen al crimen organizado. Voy a contar, uno por uno. Nada de lo que diga será mentira porque hablaré con pruebas y con papeles”, advirtió.

Aseguró que “están cayendo los manguruyeses (capos de la mafia) en Paraguay y van a seguir cayendo manguruyuses más grandes de los que ustedes piensan”.

Consideró necesaria una cruzada entre los paraguayos para defenderse del crimen organizado.

“Esa es la mafia que quiere impedir que nuestro gobierno continúe porque se inició una guerra”, sostuvo Abdo aludiendo al movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Seguidamente pidió a Velázquez que continúe con la cruzada si llega a pasar las internas y luego gana las elecciones generales de abril.

MÁS DENUNCIAS. Alertó que “muchas cosas vamos a ver en esta campaña” electoral y subrayó que si recién ahora se animó a hablar es porque él es institucionalista y dio tiempo a las instituciones que funcionen, colaborando con los operativos que eran necesarios para desenmascarar el esquema del narcotráfico y lavado de dinero.

Varias investigaciones están archivadas en la Fiscalía como el caso que salpica al diputado cartista Erico Galeano, pese a la frondosa documentación.



Este Gobierno no eligió el silencio cómplice para negociar con las mafias. Le enfrentamos de frente.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.



Están cayendo los manguruyeses en Paraguay y van a seguir cayendo manguruyuses más grandes de los que ustedes piensan.



Voy a contar al pueblo lo que se están callando y la complicidad de los otros poderes del Estado que hoy favorecen al crimen organizado.