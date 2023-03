“Ante la inacción del Ministerio Público sobre la denuncia que presenté hace ocho meses, me presenté para reiterarle al nuevo fiscal general del Estado”, indicó el legislador a los medios de prensa, añadiendo que su escrito no tuvo eco bajo la administración de Sandra Quiñónez.

Osorio lamentó que después de hacer la denuncia nunca fue convocado por el Ministerio Público. “(La ex fiscala general) Sandra Quiñónez me dijo que iban a tomar en consideración, pero nunca fui convocado. Me extrañó mucho eso al ser un tema tan delicado”, sostuvo.

El legislador señaló que se trata de un tema sensible porque guarda relación con la narcopolítica y el crimen organizado que últimamente tomaron todas las esferas públicas del país.

Osorio dejó constancia de que, a finales del año 2021, el presidente del Club Deportivo Capiatá, Ezequiel Barreto, le propuso conseguir unos USD 500.000 en carácter de préstamo para beneficiar al supuesto narco Sebastián Marset.

Sobre el punto, explicó en su momento que Barreto se acercó a él con la intención de trabajar en política y le habló de la necesidad de pasar a su movimiento Fuerza Republicana, pero que debía estar acompañado del diputado de Honor Colorado Erico Galeano.

"(Ezequiel) me habló de la necesidad de pasar a nuestro movimiento, pero que Erico tenía un problema y se debía resolver. Pregunté cuál era el problema. Me manifestó que debíamos conseguirle un crédito de USD 500.000 para enviarle a un jugador detenido en Dubái”, comentó sobre su denuncia.

En octubre pasado, Sebastián Marset fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo adulterado. "Este jugador estaba detenido. Supuestamente, tenía problemas de documentos. Le dije que no tengo ese monto de dinero", relató.

Al respecto, Osorio dijo que todo sucedió a finales del 2021 y que en ese tiempo él no sabía que Marset estaba metido en el narcotráfico. "Luego saltó el operativo A Ultranza y ahí dimensioné lo grave de la situación", reconoció.

Sebastián Marset es uno de los buscados en el megaoperativo A Ultranza PY y está sindicado como líder de la banda que enviaba droga a países de Europa. Fue jugador del Deportivo Capiatá, cuando el club estaba siendo presidido justamente por Erico Galeano.