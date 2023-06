Jorge Olmedo, del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, informó a Telefuturo que durante este año ya registraron unas 130 denuncias de extorsión.

En ese sentido, indicó que varias de las causas corresponden a diversas modalidades, pero que el 68% guardan relación con la sextorsión.

Asimismo, el jefe policial mencionó que la extorsión puede ser directa o a través de un tercero, incluso utilizando denuncias policiales y citaciones fiscales fraguadas.

El comisario explicó que también se tienen casos de supuestos faranduleros que extorsionan a las personas con supuesta información que manejan de ellas.

Además, detalló que existen casos comprobados de negociaciones en las cárceles, como también fuera.

Olmedo remarcó que se hicieron varias operativos y que incluso se pudo comprobar que existían estructuras dedicadas a la extorsión en el interior de la cárcel.

Finalmente, pidió a las personas que están pasando por este tipo de situaciones que llamen al *377 para ser asistidas por un especialista en el área.

Las cárceles son oficinas para llamadas extorsivas

“El día de ayer (02/06/2023) hice un pedido de ropas y pagué por giros Tigo, luego de mucho aguardar me envían un audio y me dicen que no me enviarán mi pedido, que supuestamente es de la cárcel. En realidad, necesito ayuda con el caso, por lo menos a dar con el paradero de estas personas y detenerlas, según investigué, no fui la primera persona”.

Este es uno de los mensajes de una víctima de estafa realizada desde uno de los penales del país, que se puede ver en la plataforma listahu.org, una página web donde se crea una base de datos de los números, ya sea de extorsionadores, estafadores o vendedores molestos.

Los internos tienen prohibido el acceso a teléfonos celulares, según el reglamento del Ministerio de Justicia, para evitar que se cometan con ellos otros hechos punibles, por más que los afectados tengan libre comunicación.

Sin embargo, esta prohibición no se puede cumplir debido a la corrupción. Los propios funcionarios penitenciarios, muchas veces, son investigados por proveer de teléfonos a los reclusos.

Según había explicado el criminólogo Juan Martens, esta transacción se puede llegar a cotizar en dólares. Pero también se dan casos que por G. 500 mil o 300 mil se puede introducir un teléfono en los penales.