“A repartir mapa de Asunción”

“Olimpia no quiere firmar la nota y no quiere ir a otras canchas, los grandes no pueden jugar solo en el estadio (Defensores) y en su cancha”, sostuvo ayer en charla con FALG, de la 1080 AM.

“Para el año que viene esto debe cambiar con el 99% de las firmas. Se les va a repartir un mapa de Asunción a los hinchas de Olimpia y Cerro, para que vean la ubicación de los otros estadios, porque no conocen, ahora Cerro está saliendo”, soltó Giménez.

Asimismo, reveló que para el duelo ante el Azulgrana (fecha 9), el cual se jugará en el Nicolás Leoz, cederán toda la Tribuna Norte a la afición visitante. “El objetivo es darle corte definitivo a todo esto, que el campeón haya jugado en todos los estadios y se haya sentido incómodo”, agregó.

RESPALDO. Sobre la caída con Gral. Díaz (1-0), que desató la furia de los hinchas, Giménez Calvo aseguró que entiende la molestia y dijo que el DT José Chamot seguirá al frente.

“Vamos a dar vuelta la página. Nos estamos recuperando anímicamente”, señaló.

A DECLARAR. Paulo Da Silva viajará el próximo martes a España para declarar ante la Justicia, ya que está involucrado en un caso de supuesto amaño en un partido entre el Real Zaragoza y el Levante el cual se disputó en el 2011.