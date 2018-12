Raúl Zapag, el menor de los hermanos, el día después de ser oficializado como presidente de Cerro Porteño, en comunicación con Monumental 1080 AM, contó parte de los planes inmediatos y a mediano plazo que tiene para la entidad de Barrio Obrero.

En lo futbolístico, lo inmediato es confirmar las bajas y empezar a negociar con los eventuales refuerzos. Todo consensuado con el técnico Fernando Jubero.

Consultado sobre Julio Dos Santos, que está realizando su etapa de recuperación posoperatoria en el club, y Santiago Salcedo, dijo: “Tengo entendido que el técnico habló con Julio Dos Santos, pero todo depende de que esté bien físicamente. Personalmente quiero contar con él”.

“Con Santiago Salcedo tuvimos una conversación telefónica, pero hay que esperar que termine el campeonato con Capiatá por respeto”, comentó.

“Estamos abocados a recuperar la mística del vestuario con gente que sienta, que entienda y tenga el ADN azulgrana. Yo seré un presidente de vestuario”, aseveró.

Respecto a la búsqueda de un arquero, admitió que hubo contacto con el uruguayo Rodrigo Muñoz, quien no seguiría en Libertad.

“Aún no está definido lo de Rodrigo Muñoz , Daniel Enriquez (ex gerente deportivo) tuvo una primera charla con él, no tengo duda que Rodrigo tiene la categoría que Cerro requiere”, apuntó.

El titular azulgrana contó que están conversando con Roberto Nanni, ex jugador y ahora técnico de la Sub 20, para que asuma como gerente en reemplazo de Enriquez.

Se despiden empatando

Víctor Sostoa

Tw: @vicsostoa

Cerro y Nacional se enfrentaron por mero cumplimiento, porque una fecha antes ya tenían definido cada uno su ubicación en la Copa Libertadores 2019, pero los dos entrenadores optaron por poner el máximo potencial.

Cerro intentó predominar en el juego, tuvo por momentos el control, pero se expuso bastante de mitas de cancha para atrás. Nacional armó un tridente muy desequilibrante. Vieyra, Fretes y Bareiro, las veces que se juntaron generaron buenas acciones. Adam marcó el primer tanto (golazo de cabeza).

En el complemento, Jubero se jugó, puso a Marabel junto a Conejo y Churín y empezó a empujar y levantar la pelota.

Tanta insistencia tuvo su premio sobre el final. En una jugada, tras varios rebotes la mano impacta en la mano de Franco, Galeano pitó penal y Churín empató el juego. El final fue emotivo.

La figura

Sergio Fretes

El juvenil extremo de Nacional fue muy desequilibrante. Forzó el cambio de Arzamendia y luego complicó a Acosta.