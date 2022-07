Para iniciar el proceso de destitución de la representante del Ministerio Público se requieren de 53 votos o dos tercios de los presentes. En ese sentido, la oposición necesitan entre 8 y 9 votos, que se encuentran en las bancadas liberales afines a Cartes.

Según González, estos legisladores tienen una deuda "casi extorsiva" con el cartismo, por lo que sus votos son leales a seguir dejando a Quiñónez en su puesto.

La diputada liberal Celeste Amarilla reconoció que no puede decir "que tenemos todos los votos" e hizo un llamado a sus colegas a abandonar la línea cartista, comprendiendo el momento que vive el país.

"Hago un llamado en el sentido de decir que este es el momento histórico. Este es el 3 de febrero. Hoy hay que subirse al micro, porque si no te subiste, te vas a quemar", sostuvo al momento de advertir que muchos de ellos no van a volver al Parlamento y que al menos pueden salir por la "puerta de servicio y no por la ventana".

En otro momento, la diputada encargada de presentar el libelo acusatorio contra la fiscala general dijo que el pedido de expulsión no solo es una cuestión de política y que está directamente vinculado con la realidad.

"Tenemos los hechos nuevos que hoy vinculan a Horacio Cartes como significativamente corrupto y es clarísima la evidencia de que el Ministerio Público es un brazo protector de la impunidad de un sector político. (Como) mensaje a la ciudadanía, esto no es una pelea de una cúpula de política. Lo que hoy estamos tratando de decirte es que este país va a seguir siendo inseguro porque la justicia está trabajando para proteger a otros", señaló.

Agregó que la presión de la ciudadanía podría revertir un nuevo fracaso por expulsar a Quiñónez, convertida en un bastión del cartismo en un momento electoral.

"No sé si vamos a tener los votos, porque no tenemos ninguna intención de ofrecer lo que no tenemos, más de lo que tienen que hacer como deber con su patria, pero mañana vos podés darte una vuelta en la Plaza de la Democracia, a las 09.30 de la mañana, y seguir la sesión, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y los políticos le van a acompañar a Horacio Cartes hasta la puerta de la fosa de la tumba que se cavó en el cementerio, pero no se van a tirar con él", expresó González.

Asimismo, la legisladora del PEN exhortó a los diputados colorados del movimiento Honor Colorado a que retomen el rumbo, "porque se van a enterrar con Horacio Cartes", y voten a favor de lo que el pueblo necesita.

Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos anunció que agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien cataloga como una persona "significativamente corrupta". También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano.

Tras esta situación, Quiñónez se ubicó en el centro de la tormenta acusada de proteger y brindar impunidad al empresario vinculado con Darío Messer, condenado por lavado de dinero, el crimen organizado, el contrabando de cigarrillos y otros, y que a pesar de las denuncias poco o nada se ha investigado en el caso.