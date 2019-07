A los de Primera les costó bastante

Ambos equipos tuvieron que trabajar mucho para superar al Presidente Hayes (actualmente en la Primera B) y al 1° de Marzo del Barrio Santa María de Fernando de la Mora (en la Primera C), respectivamente.

El Kelito se encontró con la sorpresa que a los 2’ ya estaba abajo en el marcador por el gol de Robert Noguera tras una buena seguidilla de pases que dejó a Noguera entrando desde atrás y con todo el arco frente a él para definir en gran forma. La reacción se dio recién en la complementaria y casi sobre el final. Los dirigidos por Farrar se toparon con un frontón que había armado Hayes en defensa.

Ezequiel Aranda a los 80’ se encontró con el balón dentro del área tras varios rebotes y logró anotar el empate parcial; cuatro minutos después, un soberbio tiro libre de Brahian Ayala se metió al ángulo izquierdo del portero Chávez y le dio el pasaje a River a los 16avos de final donde se cruzará con el 3 de Febrero de Ciudad del Este que ayer presentó a Juan Daniel Cáceres como nuevo entrenador y que está militando en la División Intermedia.

sudó, pero ganó. Sportivo Luqueño tuvo que sudar demasiado el partido ante el 1° de Marzo, un equipo tres categorías menor.

Los de la C supieron pararse en la cancha y casi no sufrieron el primer tiempo. Mientras que Luqueño no le encontraba la vuelta para llegar con profundidad.

La paridad se rompió a los 68’, con una gran definición de Richard Salinas que con un gran remate con la parte interna del pie derecho mandó la pelota adentro.

Desequilibrado, el Primero no pudo hacer mucho, y dos minutos después el juvenil Diego Fernández aprovechó la duda de la defensa, robó el balón y definió con claridad en el mano a mano ante el meta Ortiz.

El broche lo puso el brasileño Valdeci Moreira para el 3-0 a los 73’ e ir pensando en Rubio Ñu en los 16avos.