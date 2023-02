A los gritos, joven frustra asalto en local de cobranzas de Limpio

De acuerdo con el relato de los hechos y lo que se puede observar en las imágenes de circuito cerrado del lugar, los dos hombres llegaron hasta el comercio a pie y en principio se hicieron pasar por clientes, informaron a través de Telefuturo.

Al entrar en el local, uno de los sindicados se dirigió directamente a la puerta de la casilla y, mediante patadas y golpes de puño, intentó abrirla.

En el lugar estaba la caja registradora con toda la recaudación del día, custodiada por la hija de la propietaria del local, identificada como Jéssica Martínez, de 20 años.

Mientras tanto, el otro sospechoso se acercó a la ventanilla y extrajo un arma de fuego, presumiblemente un revólver, con el cual intentó intimar a la joven para que no se resista al asalto.

En tanto, la víctima comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio a su madre, quien se encontraba en la parte trasera del comercio. Esto, afortunadamente, hizo que los asaltantes se retiren del sitio y se dieran a la fuga.

Ambos hombres usaban quepis, pero estaban a cara descubierta. Martínez señaló que uno de ellos le tenía cara conocida, por lo que presume que ya pudo haber estado visitando el local.

“El que me estaba apuntando con el arma me pareció cara conocida, porque yo me fijé en sus ojos. Por el susto ya no escuché nada, solo vi el arma apuntándome, es la primera vez que me pasa, me asusté demasiado, es una desesperación impresionante”, afirmó.

Finalmente, la joven lamentó lo ocurrido y que últimamente los casos de asalto van en aumento en todo el país. Dijo que a causa de lo vivido, ahora debe analizar si podrá seguir trabajando en el local de cobranzas.