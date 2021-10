A los corruptos/as, o mejor dicho, a los ladrones/as de nuestro sufrido país

A veces quisiera pensar cómo se siente al robar en un país tan pobre, con tanta gente trabajadora y honesta que sufre necesidades básicas y que nuestro Estado con nuestro dinero no puede cumplir mínimamente por culpa de personas como usted, me pregunto; ¿se puede mirar al espejo y no bajar el rostro? ¿Les puede mirar de frente a sus hijos, a sus nietos o a sus padres? Me imagino que no.

¿Será que le hace tan feliz el dinero robado? Usted no piensa que quizás por culpa de ese robo alguien falleció por falta de medicamentos o por atención médica, o algún niño/a no pudo estudiar por falta de escuelas o buenas enseñanzas, con lo cual le mataron su futuro. No puedo creer que sea tan ajeno al dolor de personas como usted. Por favor, de corazón, le pido que vea y se ponga en la horrorosa situación que deben pasar nuestros compatriotas solamente porque usted es feliz con el dinero que roba. ¿Será que tiene alguna religión o pertenece a alguna asociación?, realmente quiero entender qué clase de ser humano es usted.