"A la vereda de enfrente no se va"

El contrato de Rodrigo Rojas, actual capitán azulgrana, fenece en diciembre próximo y Cerro Porteño pretende retenerlo, pero en los últimos días el rumor de que podría ir a Olimpia se acrecentó y además existe una oferta muy fuerte de Palmeiras.

“Tiene ofertas hasta del exterior, hay que competir con mucho dinero, pero te aseguro que a la vereda del frente no se va. A Olimpia no se va, no tengo ese temor, está muy feliz en Cerro”, expresó el titular azulgrana en comunicación con Monumental 1080 AM.

“La oferta que tiene de Cerro es la mejor oferta del ámbito local”, agregó.“Tiene oferta de Palmeiras y hay que competir con mucho dinero, pero haremos el gran esfuerzo por retenerlo”, apuntó. Sobre las publicaciones de directivos del club Olimpia, en redes sociales, que insinúan el regreso de Rojas a la entidad franjeada, Zapag dijo: “Es una guerra de nervios, que no viene por el lado del jugador”.

REUNIÓN CON ROJAS. La directiva de Cerro ya hizo una propuesta formal a Rodrigo Rojas y anoche se habría reunido con Daniel Prieto, directivo que está encargado de la negociación de extensión o renovación del contrato. El club le ofrecería USD. 3.000.000, por cuatro años. USD 62.000 al mes.

No prosperó

Juan José Zapag contó que se reunió con Lucio Maldonado, candidato a la presidencia del club y que no hubo acuerdo.“No prosperó la negociación, fue fructífera, a pesar de que no se acordó nada”, expresó Zapag.

Aseguró que él no le puede dar las riendas de la entidad a personas que no saben lo que pasa en la interna de Cerro:“Todos los compromisos financieros están a mi nombre, el club tiene inversiones multimillonarias y no tiene un lote hipotecado”, comentó.

Hace una semana, en una conferencia de prensa, al presidente de Olimpia, Marco Trovato, le preguntaron sobre un posible retorno de Rodrigo Rojas y respondió: “Me encantaría ver a un jugador con la calidad de Rodrigo Rojas con la camiseta de Olimpia”.

A partir de ahí, en el entorno del Olimpia, a través de las redes sociales, se viene haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo, apuntando de forma directa a un posible retorno de Rodrigo Rojas.

Esto se magnificó ayer, luego de que en diferentes medios de prensa el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, indicó que el hoy volante azulgrana no volvería a vestir la camiseta franjeada.

“Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado”, fue la frase más utilizada por hinchas y dirigentes de la institución franjeada en las redes sociales, del pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 15, 1-3; 11-32.

Leguizamón se perfila de volante

El plantel franjeado activó en la tarde de ayer en la Villa, ocasión en la que el entrenador Daniel Garnero paró el probable equipo para el juego de mañana frente a Capiatá, desde las 17.30, en la ciudad de los Mitos y las Leyendas.

La principal novedad en el equipo que paró el DT franjeado es la presencia de José Leguizamón como volante central, en lugar del suspendido Richard Ortiz. Con Garnero, Leguizamón sorprendió jugando en esa posición en el Clásico de la sexta fecha. Con esto, Jorge Arias es el que ocupará un lugar en el centro de la defensa. Ramón Coronel por Sergio Otálvaro y Julián Benítez por William Mendieta son las otras novedades en el equipo. El equipo será con Alfredo Aguilar; Ramón Coronel, Juan Patiño, Jorge Arias e Iván Torres; Hugo Quintana, Richard Sánchez, José Leguizamón y Julián Benítez; Camacho y Roque.