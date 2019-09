A la UNA le cuesta cada año entre USD 850 a 5.000 por universitario

Esto es lo que muestra un cuadro comparativo, del 2018, donde se aprecia el presupuesto de cada una de las 14 unidades académicas; la cantidad de alumnos de grado y posgrado y el monto que se destina por cada estudiante por año.

Salvando las distancias y la complejidad en envergadura y alcance social, estos números duplican a lo que gasta por alumno una universidad del sector privado en Paraguay.

Ni siquiera en las carreras denominadas “caras” como Odontología y Medicina, en las privadas se alcanza el tope de lo que destina la UNA.

“En Odontología, 3.000 dólares (G. 18.390.000) más o menos es el costo máximo de un estudiante, por año, en una universidad privada”, apuntó Kitty Gaona, presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP).

Gaona suscribió, de todos modos, que es “difícil comparar” entre las entidades de su sector y la universidad pública más grande del país.

“Es difícil comparar una universidad privada con la UNA porque hay instituciones pequeñas, medianas y grandes. Hay que ver si tiene salud o no; porque la carrera de salud es lo más caro que hay. Si tiene Ingeniería, Tecnología. Entonces, dependiendo de eso se puede sacar el costo de estudiante”, sopesó.

Además, las privadas no tienen infraestructura en cuanto a laboratorios y hospital escuela como Clínicas. “Hacemos convenios para usar laboratorios o usamos el hospital escuela de una institución pública. Pagamos por estudiante y donación. El costo fijo en laboratorio no tenemos”, contrapuso.

También prescinden de toda esa “estructura en personal” de la UNA. “Toda la gente que tiene que mantener: decanos, docentes, funcionarios, eso tiene un costo elevadísimo que no tenemos”, apuntó.

El Ministerio de Hacienda deslizó –en la semana última– en un cálculo directo que el costo anual por estudiante en la UNA asciende a G. 30 millones, aproximadamente.

“Esos montos están muy inflados porque se agarra el presupuesto total de la UNA y se divide sobre la cantidad de estudiantes. Pero ese monto no se utiliza solo para aula: hacemos docencia, investigación, extensión hasta prestación de servicios”, descargó Luis Maldonado, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA).



Polémica por el financiamiento

Desde el Ministerio de Hacienda, propusieron a los rectores de las universidades públicas, empezar a replantearse la forma de financiamiento de la educación superior. “Definitivamente un tema a trabajar es el financiamiento de la UNA y de las demás universidades públicas”, observó Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera. A su criterio, las entidades del sector deben analizar cómo sobrellevar la limitación que supone la ley de aranceles que les pone un tope a sus recursos propios, mediante la búsqueda de financiación privada. “No es políticamente correcto que ellos (los rectores) planteen eso, pero hoy lo tiene que hacer. Esa es una de las partes de cómo se pueden financiar las universidades. No solo viven de impuestos en otros países, viven ya sea cobrándole a la gente que tiene capacidad de pago y otorgándole becas al que no, o haciendo convenios con el sector privado. Hay muchas alternativas de financiamiento más allá de los recursos del Tesoro”, lanzó.



Por aula se tiene 40 a 45 alumnos, pero hay carreras que no pueden tener esa cantidad de alumnos como Medicina.

Teodoro Salas,

decano de Politécnica.



En nuestras carreras nos manejamos con 100 funcionarios, un decano y ahí bajamos nuestros costos al mínimo.

Kitty Gaona,

presidenta de la APUP.