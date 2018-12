A la atención del estimado Papá Noel:

Ya sé que me estoy anticipando un poco, considerando que aún faltan nueve días para que realices tu travesía. Pero si no me apresuro, esta carta se perderá entre la montañas de esquelas, mails y mensajes a tu inbox e Instagram.

También sé que ya no soy un niño hace mucho. Por tal motivo me apuro. Cuando lleguen sus solicitudes, no tendré la misma prioridad que ellos para la correspondiente respuesta.

No sé si lo que pido son regalos, pero aquí va la lista: En primer lugar, quiero que hagas lo posible para que se termine de una vez el viacrucis conocido como proyecto Metrobús.

Demasiada gente y demasiados autos ya fueron perjudicados por este experimento vial. Te pido que lo quites de ese limbo en que se encuentra ahora y al final se convierta en calle, avenida, cancha de pádel. Lo que sea que sirva para transitar.

Otro pedido que te hago Gordiño Boreal es el siguiente: Considerando que para la fauna politiquera nacional es un hobby habitual llenar de conocidos las entidades públicas, que estas al menos sean personas con un nivel no tan bestial.

No queda para nada bien, menos aún viendo los sueldazos que reciben, que el socio de farra de un fulano con influencia politiquera no sepa siquiera escribir correctamente un nombre y apellido que no sea el suyo. Tampoco habla bien de la función pública que una secretaria de comunicación del Congreso no sepa quién fue Agustín Barboza.

Hablando de leer y escribir y política, por todos los dioses del Olimpo te imploro que puedas traernos el año que viene la voluntad política para llevar adelante una reforma educativa. A ello le sumo también el deseo de evitar que las escuelas sigan cayendo, al igual que la calidad del sistema educativo paraguayo.

Más allá de que vos te muevas en tu trineo, te cuento que acá usamos otros medios. Quiero pedirte que a la gente que apenas tiene para su pasaje y no está en todo ese entuerto de taxis, MUV y Uber, les asegures el micro para llegar a su casita.

Sobre todo, que el precio del boleto sea el mismo de día y de noche, más aún en horas de la madrugada. Porque si así seguimos, los siempre eficientes empresarios del transporte van a cobrarle un día por subir al micro en zapatilla.