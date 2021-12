A escuchar a personas depresivas

Esto teniendo en cuenta que en esta época se evalúan los proyectos no logrados y existen personas con más predisposición en las que se puede generar el síndrome depresivo. Además existen muchas familias que perdieron a seres queridos por algún motivo o debido a la pandemia por Covid-19, y genera el síndrome de la silla vacía, en la mesa navideña o de fin de año.

“Aquellas personas que necesitan hacer esa cicatrización deben llorar a sus muertos y hay que llorar a lo que se ha perdido. El llanto no es malo, sentirse triste no es malo, porque es una emoción básica, pero cuando la tristeza colorea mi vida y me impide hacer actividades diarias y está presente la mayor parte del día, ahí se habla del síndrome depresivo, requiere atención”.

Instó a invertir 60 segundos preguntando a esa persona cómo está, tal vez se pueda impedir un suicidio.

Clínicas asegura la atención por sistema de guardia sobre todo en estas fiestas de fin de año, tanto para niños, adolescentes y adultos. La línea habilitada para casos de urgencias psiquiátrica es el (0962) 440-001 o acudir a los servicios de emergencias.



