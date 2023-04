A días de elecciones, Corte nombra a 1.100 funcionarios contratados

“Se han tenido en cuenta todos los aspectos jurídicos, legales y administrativos. Se creó una comisión de selección y se establecieron los requisitos necesarios para la desprecarización”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que se tenían 1.315 personas contratadas, de las cuales han accedido al nombramiento 1.109, atendiendo que las otras 206 no reunían los requisitos.

El ministro Manuel Ramírez Candia fue el único que se opuso al nombramiento y cuestionó la falta de acceso igualitario a la función pública.

Víctor Ríos, también ministro, sostuvo que se enmarca dentro del orden constitucional y que los funcionarios pasaron por una evaluación permanente por unos cuatro años y que se demostró su idoneidad.

Asimismo, dijo que el aumento presupuestario fue aprobado ya en el Congreso Nacional y que, en caso de que el pleno no apruebe, se quedarán sin rubros y podrían terminar en la calle.

“Uno puede no estar de acuerdo y decir 'no me gusta el método para aprobar la idoneidad', pero el Parlamento consideró eso suficiente y aprobó una ley especial para los aumentos”, expresó.

El ministro Gustavo Enrique Santander sostuvo que no se puede rever el mecanismo aprobado por la CSJ en el 2022, pero pidió que ya no se acepten imposiciones del Congreso sobre cómo gastar los recursos asignados al Poder Judicial y no permitir más contratados.

Así también, el ministro César Garay Zuccolillo dijo que se trata de un proceso iniciado el año anterior y que lo que figura condice con la propuesta para ser tratada y decidida en la sesión y que está en regla, conforme a las peticiones jurídicas pertinentes.

El ministro Alberto Martínez Simón, al igual que Luis María Benítez Riera, se mostró a favor de la desprecarización.

La doctora Carolina Llanes mencionó que estos procesos están establecidos en la ley conforme a la Constitución Nacional y que de abstraerse a tener contratados, la administración de Justicia se vería paralizada, porque los concursos públicos de oposición son largos y deben ser respetados en su formalidad y requisito para llegar a los funcionarios designados de manera permanente, mientras la estructura debe seguir funcionando.

“Esta necesidad de contratar funcionarios para suplir una vacancia del sistema es necesarias. La CN establece la igualdad para el acceso y exige la idoneidad, como los concursos internos para solucionar la inequidad en la que se encuentran en manera laboral”, remarcó.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez dijo que se trata de un tema interesante y que por su parte quiere ratificarse en lo que dijo en la sesión anterior, en que le hace ruido la cuestión, aunque adelantó que no iba a oponerse.

“Creo que se opera sobre una cuestión basada en los hechos consumados. Sin embargo, hay una ley que hace referencia a la desprecarización que está en vigencia y, consecuentemente, creo que debe ser respetada”, cuestionó.

Además, dijo que es verdad que se torna necesaria la contratación de personal para cumplir las funciones, pero no cree que esa contratación necesaria deba convertirse automáticamente en incorporación a la función pública.

Finalmente, el pleno aprobó la incorporación permanente de 1.109 funcionarios al Poder Judicial, a solo días de las elecciones generales.

Partido Colorado copa el Poder Judicial

Pese a la existencia de una ley judicial que indica que ningún funcionario puede ejercer actividad política, el Partido Colorado mantiene más de 8.500 trabajadores p{ublicos en diferentes cargos.

Del total de 12.448 trabajadores (de todos los cargos) del Poder Judicial, 8.568 son colorados, lo que representa el 70% de todo el funcionariado del sistema de Justicia, según un cruce de datos realizado recientemente por la periodista de Última Hora Ruth Benítez.

Del mismo modo, existen 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), de los cuales 369 (326 jueces y 43 camaristas) son afiliados al Partido Colorado, lo que representa el 39%.

La norma judicial no permite a funcionarios ni magistrados participar en internas partidarias; sin embargo, una muy alta cifra ejerció el voto en el 2021.

Es así que del total de afiliados, 4.546 funcionarios votaron en las elecciones internas del Partido Colorado el 20 de junio de 2021, con miras a las municipales del 10 de octubre de ese año.