A Argentina “da gusto verlo”

“El fútbol tiene momentos: cuando ellos nos metieron en problemas fuimos resolviendo y después logramos crecer”, analizó el entrenador. “El equipo jugó un buen partido, como lo hizo ante Paraguay por varios minutos. El fútbol no es solo un momento: cuando el rival te ataca tenés que hacerte fuerte y lo supimos hacer. Cuando el equipo puede jugar, la verdad que da gusto verlo”, sentenció.

Argentina recibe el jueves a una Perú extremadamente necesitada después de haber caído contra Bolivia en La Paz. Los visitantes no llevarán a Buenos Aires a jugadores vitales que ya no participaron en el juego contra los bolivianos: Paolo Guerrero, Edison Flores y Renato Tapia. En Argentina, fue desafectado el jugador del Sevilla español, Marcos Acuña, quien no se recuperó de molestias, sin haber jugado.