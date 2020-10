A 5 meses del acuerdo extrajudicial, RGD no pagó un solo guaraní al Fisco

A 5 meses de haber llegado a un acuerdo extrajudicial con el Ministerio de Hacienda por evasión de impuestos, Ramón González Daher (RGD) no ha abonado un solo guaraní al Fisco, según los datos a los que accedió este diario. El documento pactado, que luego fue homologado por el Poder Judicial, estipulaba que el ex dirigente deportivo aceptaba una deuda de USD 10 millones, de los cuales USD 6 millones corresponden a la imposición tributaria y los restantes USD 4 millones equivalen a pagos extras por mora e intereses. El acuerdo establecía que, de ese monto total, USD 1,5 millones debían ser abonados ya en junio; mientras que USD 8,5 millones debían ser cancelados en 60 cuotas iguales y corridas. Sin embargo, de acuerdo con los reportes de la Administración Tributaria, González Daher ni siquiera canceló el anticipo de USD 1,5 millones. Esto, pese a que los embargos de sus cuentas bancarias y de sus inmuebles fueron decretados por el Juzgado de Delitos Económicos recién en julio. Malestar. Esta situación genera intranquilidad y cierta molestia en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ya que antes de los embargos, ni siquiera el adelanto que se acordó fue abonado. La Administración Tributaria, mediante la Abogacía del Tesoro, ya solicitó a la Justicia que libere una parte de los embargos para el cumplimiento del acuerdo. No obstante, la entidad no descarta impulsar un nuevo juicio para ejecutar la totalidad de la deuda asumida por Ramón González Daher, ya que esto fue establecido en el convenio homologado. Esta no es la primera maniobra que realiza el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para no pagar impuestos. Cuando saltó a luz pública la investigación de la SET, intentó transferir docenas de inmuebles a terceros, lo que fue detectado por el Servicio Nacional de Catastro y pudo ser frenado mediante una acción judicial. La investigación a RGD había comenzado en 2019, luego de conocerse las supuestas inconsistencias por unos USD 1.000 millones que afectaban su hermano, Óscar González Daher. En principio, la SET había hablado de una sanción de USD 25 millones a Ramón; sin embargo, durante el proceso de sumario realizado por Tributación se cotejaron los datos con las documentaciones presentadas por el investigado y se determinó finalmente que el monto era de USD 10 millones.



10.000.000 de dólares es lo que debe Ramón González Daher por evasión, según el acuerdo homologado por la Justicia.



El ex dirigente está procesado también por usura y lavado



Ramón González Daher está siendo actualmente procesado por usura y lavado, ya que se descubrió que tendría un esquema bien elaborado, en el que prestaba altas sumas de dinero a personas necesitadas y cobraba intereses que llegaban casi al 100%.

El calvario para muchos comenzaba cuando al intentar pagar las últimas cuotas, supuestamente, Ramón no se dejaba encontrar y luego los denunciaba por estafa.

Según datos a los que accedió este diario, RGD no contaba con empresas que le den ingresos, por lo que no puede justificar cómo adquirió todos sus bienes.