60% de contratados en ferias de empleos son jóvenes

Los nuevos trabajadores que figuran en las planillas de IPS, un total de 1.077 contratados, y la proyección de que durante estos primeros meses de 2019 alrededor de 6.000 personas se insertarán al mercado laboral gracias a estas ferias demuestran que las mismas pueden resultar una opción válida para direccionar tanto a las empresas que precisan llenar sus vacancias como a las personas que buscan un empleo.

Enrique López Arce, director de Empleos, indicó que la organización de estas ferias tuvo un costo cero para la institución y que durante el año pasado, sobre todo, se consolidaron como un nexo más que válido entre los empleadores y aspirantes a ocupar puestos laborales en diversas empresas del país.

Los puestos más ocupados durante el año pasado fueron los de call center, atención al cliente, cobranzas y carnicería. El sector retail también logró llenar muchas de sus vacancias mediante estas ferias durante el 2018.

López Arce también les dio visibilidad a esas personas contratadas, al divulgar a través de las redes sociales algunas de sus historias, en que estas cuestan sobre sus vidas y sus luchas por conseguir un puesto de trabajo seguro y estable, “un aspecto que resulta fundamental para la estabilidad personal y familiar”, como destaca el funcionario estatal.

Una de ellas es Deisy Suárez, de 22 años, madre de un niño de 3 años y una niña de 7 meses, residente en Mariano Roque Alonso, que recibió el mejor regalo durante la Navidad pasada, al ser contratada en atención al cliente en la empresa Santa Fe Empanadas. Ella se presentó a la feria de empleos para mujeres, organizada por el Ministerio de Trabajo con apoyo del Despacho de la Primera Dama y ONU Mujeres, el pasado 18 de diciembre, y cuatro días después fue incorporada en la mencionada cadena. Suárez relató que buscó sin éxito un empleo durante seis meses, pero tras presentarse entre casi 400 mujeres logró ser seleccionada para el puesto de trabajo.

REINSERCIÓN. López Arce comentó que las ferias de empleo también lograron la reinserción de muchas personas al campo laboral, después de estar, por ejemplo, privadas de su libertad por algún delito y que al reinsertarse a la sociedad buscaron reencauzar sus vidas mediante el acceso a un empleo digno. Este fue el caso de G. F., una ex reclusa del Buen Pastor, que fue contratada como auxiliar de cocina del Hiper Pueblo del Shopping Paseo Lambaré. Al obtener su libertad, la joven mujer comenzó una capacitación y obtuvo una pasantía, primero, en el área de limpieza de este supermercado y luego de un mes la confirmaron como trabajadora de la cocina. “Estoy muy feliz, porque no es fácil conseguir empleo en la situación en la que me encuentro. Si a las personas que no tienen el inconveniente que yo tengo les cuesta conseguir un trabajo digno, la verdad es que me siento muy bendecida y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Yo no sabía de la existencia de las ferias de empleo, pero cuando me enteré, recurrí a ellas y me fue muy bien. Le recomiendo a otra gente que se presente”, señaló G. F.

Otro de los casos exitosos surgidos a partir de las ferias es el de Yanicce G. Ortiz, de 20 años, residente en Luque y madre de un niño. “Yo conseguí empleo mediante una feria a la que me presenté hace siete meses”, relató la mujer. Ella agrega que fue contratada para trabajar en la estación de servicios de Barcos y Rodados que se encuentra camino a Luque, en donde percibe más del salario mínimo y fue registrada en la planilla del Instituto de Previsión Social.

Una historia similar tiene Heraldo González, de 25 años, quien se desempeña como supervisor de la tienda Rapidito, en la misma estación de servicio, quien resalta que también obtuvo un puesto laboral a partir de una feria de empleos.