50 muertes y 3.740 casos

El Ministerio de Salud Pública cerró otra jornada con 50 muertes, con 207 internados en UTI y una pequeña disminución de positivos.

El reporte detalla que los 3.740 nuevos contagios de las últimas 24 horas fueron detectados en 12.481 muestras analizadas. La cifra total de casos desde marzo de 2020 totaliza 598.170 y de muertes 17.476. Entre los fallecidos, del grupo etario de 0 a 19 años se registraron 3 muertes, ninguno estaba vacunado; de 20 a 39 años, dos muertes, uno con dosis completa y otro no vacunado; de 40 a 59 años, 10 (2 dosis completa, 1 dosis incompleta, 7 no vacunados) y 60 años y más: 35 (10 dosis completa, 5 dosis incompleta, 20 no vacunados).