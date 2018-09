4 años sin Gustavo Cerati, una leyenda del rock latinoamericano

El músico Gustavo Cerati , ex líder de Soda Stereo, falleció el 4 de setiembre del 2014, a sus 55 años, luego de estar cuatro años y medio en coma por un accidente cerebro vascular (acv) sufrido tras un concierto en Venezuela.

Estaba promocionando su último disco, denominado Fuerza Natural, que había lanzado en setiembre del 2009.

Nacido el 11 de agosto de 1959, Cerati mostró interés en la música desde pequeño, llegando incluso a ser director del coro de su escuela. Formó dos bandas durante su adolescencia, Savage y Vozarrón, y luego integró The Morgan, junto con Zeta Bosio, el que sería su compañero de banda.

Cerati y Bosio convocaron a Charly Alberti para formar Soda Stereo. Con influencias claras de The Police y el new wave de la movida musical, el grupo rompió esquemas, convirtiéndose en un boom latinoamericano.

Con siete discos de estudio, Cerati se hizo de nombre como un gran compositor y guitarrista. En medio de su carrera con el grupo, lanzó un disco con Daniel Melero, denominado Colores Santos, y luego Amor Amarillo por su cuenta, su primer trabajo en solitario.

Luego de que Soda Stereo se separara, vinieron Bocanada, Siempre es Hoy, Ahí Vamos y Fuerza Natural. Aunque el músico también grabó un disco con versiones de Soda y su carrera solista en orquesta.

Durante toda su vida artística, Cerati no solo compartió con músicos de la talla de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa o Fito Páez, por citar algunos argentinos, sino también con Andy Summers, de The Police, y Vinnie Colaiuta, uno de los mejores bateristas del mundo. Además, colaboró con Shakira y Bajofondo, así como No Lo Soporto y Telefunka.

Gustavo Cerati - Tráeme la Noche (Bring on the Night) Cerati colaboró con Andy Summers en Tráeme la noche para el disco homenaje a The Police.

En el 2007, Soda Stereo volvió a los escenarios para dar una serie de conciertos. El trío llenó todos los estadios que visitó.

En el 2009, Cerati lanzó su último disco y se embarcó en una gira, pero en mayo del 2010 sufrió el acv que lo dejaría en coma por cuatro años y medio hasta que falleció. En agosto, Sony publicó Satélite Cerati, un disco que recopila las colaboraciones del músico a lo largo de su carrera.

Su paso por Paraguay

Cerati visitó cuatro veces Paraguay, tres con Soda Stereo y una vez como solista. La última vez que estuvo en Asunción presentó Ahí Vamos, en el Yacht y Golf Club Paraguayo.

Soda Stereo cerró el histórico Rock SanBer, en enero de 1988, donde el cantante rompió su guitarra al final del concierto.

