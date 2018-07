Sanabria aprovechó una entrevista con Monumental AM 1080 para pedir disculpas al diputado, en nombre de la institución policial y de su familia. Sin embargo, volvió a afirmar su inocencia y sostuvo que el Tribunal de Sentencia lo condenó sin pruebas.

Hablo de que lo inculparon con base en una versión de su camarada, quien lo señaló como el responsable para desvincularse del caso.

El antimotines sostuvo que nunca se pudo comprobar quién fue el que disparó contra el parlamentario, ya que había varios agentes atrincherados en el mismo lugar al momento del ataque.

Los hechos ocurrieron frente a la sede del Congreso Nacional, luego de que 25 senadores intentaran aprobar una enmienda constitucional para la reelección presidencial, lo que derivó en una manifestación masiva y laposterior quema de una parte de la sede del Parlamento.

El policía contó que su abogada apelará la decisión del tribunal, ya que la condena de 12 años le hará perder su vida.

Leé más: Condenan a 12 años a policía que disparó contra diputado Édgar Acosta

El diputado, quien también fue contactado por la emisora radial y pudo hablar con el suboficial, explicó que él no presentó ninguna querella en contra del uniformado y que el proceso lo llevó a cabo la Fiscalía, por ser un hecho público.

El legislador manifestó estar muy triste porque una persona sea condenada a 12 años de prisión y que desde el primer día en el que estuvo mejor, luego del disparo, ya perdonó al autor del hecho, a quien nunca pudo identificar.

Refirió que no cree que el responsable haya querido dispararle por la boca a alguien y que llegó al punto de que no quería mirarle a la cara al ahora condenado. "En mi naturaleza no está el rencor ni la venganza", afirmó el parlamentario.

Asimismo, indicó que durante el juicio le hicieron la consulta de si reconocía al antimotines que le disparó y dijo que no.

El diputado finalizó deseándole fuerzas al suboficial condenado y le volvió a explicar que él no pudo detener el proceso.