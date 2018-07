El Tribunal de Sentencia condenó a 12 años de prisión al suboficial de la Policía Nacional Benito Sanabria, mientras que la fiscala pidió 15 años por haber disparado contra el diputado Édgar Acosta durante las protestas del 31 marzo del 2017.

La defensa del agente sostuvo que no fue él quien realizó los disparos contra el rostro de Acosta. No obstante, no niega el hecho, pero asegura que fue otro policía el que hirió al legislador.

“Como familiares es muy penoso, estamos desesperados por la forma en la que se juzgó a este personal. Porque hay evidencias en el proceso que no fueron consideradas, pero a toda costa le sentenciaron”, dijo una de las allegadas al uniformado a NoticiasPy.

Por otro lado, sus amigos y familiares también cuestionaron el actuar del diputado Égdar Acosta y argumentan que el suboficial fue sentenciado por hacer su trabajo.

“Los peritos hablan de que esa arma no se disparó, y si una evidencia no le sirve a un juez, entonces dónde estamos. Estamos teniendo como un circo nuestra Justicia”, agregó otra de las manifestantes.

Finalmente, expresaron su apoyo al suboficial y anunciaron que realizarán más movilizaciones pacíficas a fin de buscar alguna solución.

