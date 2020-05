3 de Mayo: una ciudad comprometida

Se encuentra a 270 kilómetros de la Asunción, la capital de país, y a 68 kilómetros de la capital del departamento, la ciudad homónima Caazapá. Cuenta con una superficie de 743,25 km² y una población de 17.928 habitantes (DGEEC 2016).

Actualmente desde la municipalidad se encuentran desarrollando un plan de contingencia para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, asistiendo tanto al sistema sanitario como a las familias del municipio.

Contingencia frente a la pandemia

“Entregamos insumos como alcohol en gel, tapabocas, guantes, pistolas de temperatura para todas las Unidades de Salud de la Familia (USF) y comisarías”, comentaron representantes de la Municipalidad, además implementaron piletas para lavado de manos y desarrollaron una campaña de difusión de medidas preventivas ante el Covid-19.

web 3demayo 4.png La Municipalidad de 3 de Mayo entregó insumos de protección a las USF y comisarías.

“Por otro lado, alquilamos una camioneta para traslado de pacientes, ya que nuestra ambulancia no da abasto. No había colectivo y nosotros en 3 de Mayo no tenemos asistencia las 24 horas”, destacaron.

También se encuentran realizando operaciones para enfrentar las consecuencias de la pandemia y garantizar la alimentación de los pobladores, entregando víveres, realizando ollas populares y repartiendo kits de semillas para huerta a alrededor de 800 familias. “Vamos a empezar a trabajar con los pequeños productores con preparación de suelos”, afirmaron.