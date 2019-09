2.800 entradas para el clásico más añejo

“También pedimos a los que van a ir a Preferencia que no lleven indumentaria alusivas a Olimpia, para no tener inconvenientes”, agregó. Asimismo se refirió a las quejas por parte de Olimpia. “No entiendo cuál es el inconveniente. Tienen que venir a ver que no tenemos un potrero”, expresó.

POR LOS CUARTOS. Guaraní mide esta tarde (a las 18.45), a Sol de América de Pastoreo en el Luis Salinas, de Itauguá, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Don; Franco, López, Fernández y M. Benítez; González, Florentín, Fernández y Contrera; Samudio y Ortigoza, el once que alista Gustavo Costas.