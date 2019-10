20 frases de San Juan Pablo II llenas de sabiduría y amor

1. «El futuro depende, en gran parte, de la familia, que lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad; su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente a un futuro de paz».

2. «La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador».

3. «Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad».

4. «La espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón».

5. «La vocación del cristiano es la santidad, en todo momento de la vida. En la primavera de la juventud, en la plenitud del verano de la edad madura, y después también en el otoño y en el invierno de la vejez, y por último, en la hora de la muerte».

6. «Debemos perdonar siempre, recordando que nosotros mismos hemos necesitado el perdón. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho más a menudo que de perdonar».

7. «¡No tengáis miedo! ¡Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo!».

8. «Les pido a todos, a todo el pueblo, que por lo menos dejen una ventana abierta para que Cristo entre en sus vidas».

9. «Ayudad a vuestros hijos a salir al encuentro de Jesús, para conocerlo mejor y para seguirlo, entre las tentaciones a las que están continuamente expuestos, sobre el camino que lleva a la auténtica felicidad».

10. «Dios, creador de todas las cosas y Señor del cosmos, está unido con cada hombre y mujer por una relación de amor».

11. «Gracias a todos los jóvenes de habla hispana. No teman responder generosamente al llamado del Señor. Dejen que su fe brille en el mundo, que sus acciones muestren su compromiso con el mensaje salvífico del Evangelio!».

12. «El amor se siente, no se ve; el amor silencioso es el más fuerte de todos».

13. «El hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio».

14. «La pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y una disciplina constante interior. Exige, ante todo, el asiduo recurso a Dios en la oración».

15. «Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la arrogancia del orgulloso».

16. «Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios».

17. «La Fe no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad».

18. «María es el modelo de un amor sin fronteras».

19. «Los artistas logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean, un tenue reflejo del esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu».

20. «¡Nunca más la guerra! Que destruye la vida de los inocentes, que enseña a matar y trastorna igualmente la vida de los que matan, que deja tras de sí un rastro de rencores y odio, y hace más difícil la solución de los problemas».