14 goles en el sábado de La Liga

El Colchonero liquidó el expediente en el primer tiempo con los goles de Antoine Griezmann (27’) y Saúl (37’); esta victoria lo deja con 44 puntos, en el segundo lugar, el Barcelona suma 46 unidades, que hoy a las 12.15 visita al Girona (por Tigo Sports +).

La mayor cantidad de goles llegó en la aplastante victoria de Sevilla por 5-0 ante Levante, además se dio el empate de Leganés por 2-2 ante Eibar y la victoria de Valencia por 3-0 ante Villarreal. Hoy sigue la fecha 21 con cinco juegos: Valladolid vs. Celta de Vigo (8.00), el mencionado entre Girona vs. Barcelona; Athletic Bilbao vs. Real Betis y Real Sociedad vs. Huesca (14.30); cerrarán la fecha, Espanyol, sin Hernán Pérez quien es baja por esguince de rodilla derecha, ante Real Madrid, desde las 16.45.