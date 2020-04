1.001 imputados por violar cuarentena

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ayer en conferencia de prensa explicó que las investigaciones sí se harán, pese a que son muchos los imputados.

“A mí me duele cuando me llaman y me piden que liberen a sus familiares y les digo que no les vamos a liberar”, aseveró.

Fue muy tajante a la hora de referirse a los ciudadanos que no respetan el aislamiento ya que esto se puede agravar.

“Dejemos de ser irresponsables”, indicó.

“Les insto a que puedan quedarse en su casa, va a ser muy triste que no podamos acompañar a despedir a nuestros seres queridos”, señaló Quiñónez.

“El Ministerio Público, a través de las unidades penales de turno, acompaña las tareas de prevención e intervención para el cumplimiento de las medidas”, expresaron.

De acuerdo a todos los reportes que pasó la Fiscalía, los números más altos de imputados están en la capital de Asunción, Alto Paraná, Central y Caaguazú.

Los hechos más registrados son violación a la Ley 716 (incumplimiento de la cuarentena), resistencia y perturbación a la paz pública.