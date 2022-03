  Gobierno planea echar mano a un crédito para subsidiar combustibles

Según informaron, este fue solo el inicio de las conversaciones para instalar el fondo con el acuerdo de todas las partes. Se conformó una comisión técnica que estará ajustando detalles del anteproyecto y empezó a trabajar a la tarde.

En principio, de lo expuesto por el Gobierno, aún no está definido de dónde se sacarán los recursos para capitalizar el fondo. El uso de un capital que tiene en reserva Petropar para el pago de la deuda a la venezolana Pdvsa ya fue descartado y ayer se habló de un crédito.

El presidente de Petropar, Denis Lichi, dijo que lo que hicieron es básicamente presentar la idea del Gobierno al sector privado para evaluar varios factores. “La idea que se tiene es crear un fondo que no esté dentro de Petropar. Es decir, que sea externo”, subrayó.

Añadió que, en principio, se plantea que el fondo sea capitalizado con recursos de un préstamo que tiene el Estado. “De eso se va a ir usando para poder atenuar la suba. No es que se buscará mantener el precio, sino que sea más controlada la suba de los combustibles y que cuando baje, bajen los precios e igual se pueda seguir fondeando con el impuesto selectivo al consumo (ISC) para devolver los recursos y de forma permanente”, recalcó.

Subrayó que cuando el mercado de precios de los combustibles esté bien, se va a seguir manteniendo el fondo para utilizarlo en caso de que en el futuro se necesite.

PRIVADOS. Según Lichi, los representantes del sector privado valoraron esta iniciativa del Gobierno para poder enfrentar esta situación.

“Básicamente se les presentó la idea y el sector privado aportó muchas otras sobre cómo podría realizarse a través de Aduanas para la operativización. Se conformó un equipo técnico que ya va a empezar a trabajar porque es algo que apremia”, enfatizó.

El presidente de Petropar aclaró que aún no hay nada concretado y ahora se trabajará en los detalles para definir.

Mencionó que también se está hablando en el marco de este proyecto sobre la posibilidad de la electrificación de algunos transportes públicos, fomentando el uso de energía alternativa. “Eso también está dentro del proyecto de ley que se va a estar presentando al Congreso una vez que se tenga todo bien estudiado ”, remarcó.

Igualmente, refirió que Petropar no aportará los recursos para capitalizar el fondo de estabilización a ser creado. “Esos fondos de Petropar no se tocan. Creo que hubo una mala comunicación. En los medios leí que se utilizarían recursos de Petropar. Eso es mentira. Los fondos se crearían primeramente por un préstamo que estaría capitalizando esta instancia. No se tocarán recursos de Petropar”, insistió Lichi. Hubo hermetismo entre los emblemas sobre los resultados de la reunión.

Hay dudas sobre cómo se implementará

El titular del gremio de distribuidoras de combustibles Cadipac, Miguel Bazán, apuntó ayer que no participó de la reunión en el MIC, pero le comentaron que se busca crear un fondo para poder amortiguar las subas de precios y se formó una comisión que ya empezó a trabajar a la tarde.

”Lo que no sabemos es de dónde va a salir la plata. Los subsidios no son gratis y de algún lado tiene que salir la plata. No sabemos de dónde, pero creemos que es buena la intención”, subrayó.

Bazán sostuvo que hay dudas sobre cómo implementar y aún hay muchas cosas que faltan discutir primero antes de poder tener una opinión formada sobre todo esto.