  Gobernación de Central está acéfala por desacuerdo entre los concejales 

Hay varios candidatos, como Dilio Lilo Ortiz, del llanismo; Mario Aguilera, del sector de Dionisio Amarilla, y Gustavo Machuca, de Añetete. Derlis Larroza, quien es del llanismo, manifestó que la intención es llegar a un acuerdo y elegir a un nuevo gobernador y con eso se desactiva la intervención. Anoche corrieron rumores de renuncia de Hugo Javier.

Larroza dijo que no va a tener sentido hacer la intervención con un nuevo gobernador, porque este hará un corte administrativo, y se derivarán las irregularidades a la Justicia. No obstante, mencionó que no tiene problemas en apoyar la intervención y mencionó que no se está pudiendo llegar a un acuerdo entre liberales. “La intervención viene de parte de Añetete y un grupo de Efraín Alegre que quiere que salga la intervención de manera a que el Ejecutivo designe a un interventor que va a ser alguien del sector oficialista. Por eso no se llega a un acuerdo, hay intereses individuales que al parecer están por encima”, sostuvo.

Por su parte, el concejal efrainista Adrián Billy Vaesken explicó que la intención de intervenir la Gobernación es para evitar un riesgo institucional. Recordó que se rechazó la comunicación de Hugo Javier González, quien informaba su ausencia y no puede presentarse en la Gobernación de Central teniendo un impedimento judicial, que es el arresto domiciliario.

Mencionó que elegir a un nuevo gobernador, sin que exista una renuncia de González de por medio, será un riesgo, si es que González logra que el Juzgado le otorgue en algún momento permiso para acceder al cargo

“Toda la resolución de la Junta es recurrible; es decir, se puede recurrir ante el TSJE”,, indicó Vaesken y comentó que se puede dar el caso de que el Juzgado le otorgue permiso para asistir a la Gobernación y el TSJE le pueda devolver el cargo.

“Por lo tanto, se expone a una crisis existencial y al no renunciar, Hugo Javier le está poniendo en un riesgo institucional a la gGobernación”, precisó.

Ante ese hecho, indicó que se propone la intervención pero no hubo quórum porque algunos llanistas no estuvieron.

“Los llanistas dicen que no le quieren dar a Añetete la conducción y es por eso que varios de ellos no asistieron, pero no sabemos quien va a tener la conducción con la intervención”, manifestó.

Dijo que hoy de vuelta se intentará aprobar la intervención ”porque ese es el camino que tenemos que hacer como legisladores”.

Resaltó que también se puede dar la elección de un nuevo gobernador en cualquier momento pero no se da por falta de madurez política y lamentó que entre los 10 liberales no puedan llegar a un acuerdo.

Ante rumores de que el llanismo estaría negociando con los cartistas, Vaesken precisó que no negociará con los mismos, puesto que cree que se debe “desplazar al cartismo para que un nuevo gobernador pueda restablecer el orden”.

“Yo no me voy a ir con el cartismo y en último caso nos aliamos a Añetete. El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, aseveró Vaesken.

La bancada de Honor Colorado cree improcedente aprobar un nuevo pedido intervención y no se presentarán en la sesión, ya que los puntos han sido tratados por los diputados, manifestó Derlis Maciel.

Tampoco creen que se deba elegir a un nuevo gobernador antes del 5 de mayo o sin la renuncia de Hugo Javier porque la Junta se expone a una demanda. Agregó que se negociará sobre una figura de Honor Colorado y desmintió los rumores de acompañar a un llanista.

“Vamos a morir en nuestro puesto. No vamos a dar nuestro respaldo a ningún liberal”, aseguró el cartista.

Por su parte, Gustavo Maciel de Añetete estimó que en cualquier momento se escogerá a un nuevo gobernador. “Nadie aún tiene los votos”, precisó e indicó que acompañarán la intervención.