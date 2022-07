  Cuarta ola: De cada 3 casos nuevos de Covid uno corresponde a reinfección 

El aumento de casos ha hecho que se supere la cantidad de 300 hospitalizados. De esa cantidad de internados, el 3% está en terapia intensiva. La cantidad de decesos a causa del virus llegó a 13 la semana pasada, informó ayer el doctor Guillermo Sequera, responsable de Vigilancia de la Salud, durante la conferencia de prensa semanal.

Uno de los datos más resaltantes tiene que ver con el porcentaje de reinfecciones que llega al 30%. Esto quiere decir que uno de cada tres vuelve a tener el virus.

La variante ómicron es la que está presente en el país. El sublinaje BA.2 es el predominante en territorio nacional. Del total de reinfecciones, el 10% se encuentra en terapia intensiva. Actualmente hay 380 contagios comprobados en personal de salud, 11 embarazadas y 3 de pueblos indígenas.

Asunción y Central se han convertido en el epicentro de la pandemia, señaló Sequera. También se han sumando otras localidades como Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Cordillera, Caazapá, al igual que Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay. También Itapúa, Paraguarí, Misiones y Presidente Hayes.

A nivel país, el aumento llega a 52%. La capital del país y Central presentan los mayores números. Asunción está en nivel cuatro de transmisión comunitaria. Los demás distritos están en niveles más bajos.

La semana anterior se cerró con 5.296 casos nuevos. Pero esta semana la cifra puede ser sobrepasada. Solo el jueves se contabilizaron más de 2.500 infectados, informó Sequera.

En el último corte, la cantidad de hospitalizados era de 248 pacientes. Actualmente la cifra ya supera los 300.

El 43% de los internados son mayores de 65 años, en tanto que 24% corresponde a personas de 40 a 64 años; 19% abarca la franja etaria de 20 a 39 años y el 14% restante a pediátricos de 0 a 19 años.

ENVERGADURA. Este rebrote del Covid no tendrá un alto impacto. Incluso puede que no llegue a ser como las olas anteriores, pronosticó Sequera. “Probablemente vamos a tener algunas semanas con estos números altos, pero creemos que el tamaño de esta ola no tendrá ni la mitad del tamaño de la anterior”, dijo.

Se tendrán semanas de ascenso. Esta situación se ve actualmente en Brasil. En cambio, Uruguay y Argentina vuelven a tener una curva descendente. Destacó que, a pesar de la gran cantidad de contagios, hay pocos internados y fallecidos.

El aumento de resultados activos de Covid-19 se elevó al 152%, con los 5.296 confirmados, en comparación con la semana anterior, donde se detectaron 2.103, con aumento de 56% .

En los lugares donde tenemos nivel 3 y 4 de transmisión comunitaria, insistimos en el uso del tapabocas. Guillermo Sequera, Vigilancia de la Salud.

Anti-Covid: 15.000 dosis en solo un día

Más de 15.000 dosis contra el coronavirus fueron aplicadas en un solo día. Este hecho, que aconteció el jueves, llamó la atención, ya que es una situación que no se veía desde el 18 marzo pasado, señaló el doctor Héctor Castro, titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), atendiendo el bajo interés de las personas en completar el esquema de vacunación.

“Hay un aumento que está presentando el número de dosis aplicadas con relación a la cuarta dosis. Es lo que estamos viendo en mayor cantidad”. La cuarta dosis se aplicó en mayor cantidad el jueves pasado, seguida de la tercera dosis y, finalmente, las demás correspondían a la segunda y primera.

Pese a la escasa cantidad de personas en los vacunatorios, en las últimas semanas se registra un leve incremento de personas que finalmente acceden a las dosis de refuerzo.

Por el aumento en los contagios, desde el Ministerio de Salud Pública se apela a la conciencia y al compromiso de las personas en mantenerse informadas con fuentes confiables y acercarse a los vacunatorios para inmunizarse y completar el esquema de vacunación.

DESERCIÓN. La tasa de abandono es del 11%; es decir, de 434.969 personas, de los que iniciaron el esquema entre la primera y segunda dosis, y que no recibieron en los últimos 8 meses. En esta franja, se logró que 10.937 personas ya accedan a la dosis.

Con la tercera dosis, la tasa de abandono disminuyó a 53%, que representa 1.659.370 personas que no recibieron la vacuna en los últimos seis meses.

En las últimas semanas, 21.301 personas finalmente accedieron a la inmunización en este grupo.

Las personas de entre 12 y 39 años presentan la tasa más alta de deserción; superan el 50%. Los adultos jóvenes de 40 a 64 años registran una tasa de 49%, y en los de 65 a 79 años es del 35%. En la franja de 5 a 11 años, la tasa de deserción registra una disminución considerable de 34%.

Un total de 9.035.162 vacunas anti-Covid ya fueron aplicadas, de las cuales 3.956.207 corresponden a la primera dosis, 3.474.959 a la segunda y 1.479.017 a la tercera y 124.979 a la cuarta, según el informe de Salud.