Zoe Saldaña apostó por métodos alternativos para tener a su tercer hijo

Los Ángeles (EEUU), 20 abr (EFE).- La actriz estadounidense Zoe Saldaña, de 38 años, confirmó hoy a Efe que apostó por métodos alternativos para tener a su tercer hijo.

"Si la gente no me vio embarazada es porque, obviamente, no lo llevaba en mi vientre", explicó la intérprete durante una entrevista por el estreno de "Guardians of the Galaxy Vol. 2", que llegará a los cines en mayo.