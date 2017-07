Zacarías Irún retruca a Romero Roa y niega presión para sacar a sus leales

El diputado manifestó que su equipo está acostumbrado a este tipo de ataques desde hace quince años y más ahora, porque el clan Zacarías Irún “no soporta” que la lista de Honor Colorado se haya abierto en ese departamento.

Inicialmente, Zacarías Irún se excusó de hablar del caso porque no quería dar opiniones sobre los cambios.

“Esa es una expresión de él (Romero Roa). No es verdad. Los cambios que se hacen son cambios gerenciales dentro de Itaipú, seguramente normales y pedidos de los jefes y directores de Itaipú. No son cambios que solicitamos nosotros”, aseguró.

Acotó que no es verdad que las personas que ahora ocupan los cargos sean allegados de su equipo político. “Los cambios que se dieron son personas que han trabajado con el presidente de la República en aquellas internas en el 2013”, indicó.

Zacarías manifestó que está de acuerdo con que se abran las listas para que se pueda dar participación a los dirigentes.

En el oficialismo hay un sector que está con la tesis de no abrir las listas a fin de fortalecer la precandidatura de Santiago Peña. Sobre la lista de candidatos para Senado, Zacarías dijo que no están preocupados ni apurados, y no ocultó su interés en ser senador. Aseguró que hasta el momento no existe ninguna discusión sobre el lugar que ocuparán los candidatos y que son especulaciones. Sin embargo, hay una fuerte puja interna entre los políticos que buscan su reelección versus los asesores de Cartes.