Wolfgang Puck, el chef de los Óscar, recibe estrella en el Paseo de la Fama

"Es un logro genial y me hace sentir muy orgulloso. No hay nada mejor que ser inmortalizado aquí con esta estrella", agregó Puck, que recibió la estrella número 2.608 del Paseo de la Fama.

Puck, que ha recibido este tributo por sus apariciones en programas de televisión, es una de las figuras clave en el mundo de la gastronomía estadounidense, donde posee tres empresas: Wolfgang Puck Fine Dining Group, Wolfgang Puck Catering y Wolfgang Puck Worldwide, Inc.

La serie ganadora del Emmy "Wolfgang Puck" se estrenó en The Food Network en 2001 y se emitió durante cinco temporadas. Puck también ha intervenido de forma asidua en el programa de la cadena ABC "Good Morning America" desde 1986.

El cocinero, creador del icónico restaurante Spago, en Beverly Hills (California), ha participado también en formatos televisivos como "The Late Show with David Letterman", "The Tonight Show with Jay Leno", "The Late Late Show with Craig Ferguson", "The Ellen De Generes Show", "Entertainment Tonight" y "Wheel of Fortune", entre otros.

Hoy día el chef presta su nombre y supervisa los menús de más de cien restaurantes y cafés de todo el mundo.