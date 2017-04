Wagner pide que Díaz Verón renuncie a la Fiscalía General

Lamentó que en cambio la Fiscalía sirva de garrote del Gobierno en contra de la oposición. “Persiguen a los que están contra la violación de la Carta Magna y no podemos decir más que nos afecta la pésima actuación de la Fiscalía con sus fiscales sicarios, quienes no han investigado ni tienen ningún imputado por la falsificación masiva de firmas (pro enmienda) y no tienen ninguna acción sobre los 25 senadores que usurparon la autoridad del Congreso y violaron la Constitución. Tampoco ha hecho investigar a los oficiales que entraron a matar en el PLRA y, en todo momento, trató de encubrir y de desviar la investigación”, manifestó.

A su vez, el presidente del partido, Efraín Alegre, dijo que las denuncias que vienen desde el Gobierno sí tienen trámite rápido y que las que se hacen desde la oposición o se ningunean, cajonean o se dilatan excesivamente.

Del mismo modo, el diputado Dionisio Amarilla dijo que Díaz Verón debe representar a todas las partes y no tomar partido.

“El fiscal general del Estado debe entender que él es representante de la sociedad y no instrumento del Gobierno. Él (Díaz Verón) en este momento y a todas luces, se visualiza que estamos pagando el precio de enfrentar este quiebre de Estado con una persecución de su parte”, significó.

APLAZO. El senador Wagner calificó a la cúpula policial de este Gobierno como delincuente. Dijo que en las principales jefaturas están personas ligadas a la corrupción y al crimen. “Hay una red de policías delincuentes que están en cargos superiores en este Gobierno. O sea, hay que ser delincuente para estar a la cabeza de la policía”, señaló. Apuntó a los comisarios Luis Cantero y Enrique Isasi.