En esta sesión, los parlamentarios ya se habían comprometido a no tratar el polémico proyecto de enmienda para la reelección hasta que no concluya la mesa de diálogo convocada por el presidente Horacio Cartes, que comenzó hoy y continuará el viernes.



Florentín transmitió sus condolencias a los familiares de Rodrigo Quintana, el militante liberal de 25 años que murió el viernes, presuntamente a causa del disparo de un policía que entró por la fuerza junto a otros agentes en la sede del Partido Liberal.



El vicepresidente de la Cámara baja declaró que las personas que se encontraban en la sede del partido esa noche conversaban "con fines pacíficos" sobre la "difícil situación", cuando la Policía irrumpió en el local "al estilo del sicariato", según un comunicado de Diputados.



"Nos ponen cuerpo a tierra, boca abajo, y desde ese lugar les pedimos poder ir a verificar la situación del herido (Quintana). Nos respondieron con una negativa. Aquel procedimiento lo hicieron sin orden judicial (...). Se necesita una orden de un juez para ingresar a una propiedad privada", declaró el diputado.



Agregó que tanto él como sus correligionarios fueron "humillados y maltratados" por la Policía, y enfatizó que la violencia "no empezó por parte de los manifestantes, sino en las esferas gubernamentales".



Florentín también recordó que su compañero de partido y también diputado Edgar Acosta fue herido por los balines de la Policía en la tarde del viernes y que estos proyectiles "le desfiguraron la cara".



La imagen de Acosta con la boca sangrando, después de haber sido herido, fue impresa en los carteles que este miércoles colgaban de muchas de las bancadas de la Cámara de Diputados, junto al lema "Dictadura nunca más".



Varios diputados también exhibieron carteles con el texto "Reelección en ningún caso", que recuerda al artículo de la Constitución paraguaya que prevé los mandatos únicos de cinco años e impide que los presidentes puedan volver a ser elegidos.



Además, en la puerta de la bancada del Partido Liberal en Diputados colgaba un crespón negro en señal de luto por la muerte de Quintana.



El pasado viernes, decenas de manifestantes ingresaron de forma violenta al Congreso y lo quemaron parcialmente, después de que 25 senadores aprobaran una enmienda constitucional para facultar la reelección presidencial.



Los disturbios se trasladaron después al centro histórico de Asunción, donde se registraron daños materiales en edificios y mobiliario urbano, y la acción policial dejó decenas de heridos y más de 200 detenidos.



Gran parte de los arrestados fueron detenidos de forma arbitraria y fueron objeto de golpes, torturas y tratos vejatorios, según denunció este martes el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).



El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) persiguen ser candidatos en las elecciones de 2018, aunque la Constitución prevé mandatos únicos de cinco años y prohíbe la reelección.