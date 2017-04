Viceministro renuncia y no apoya enmienda

“Fueron pasando los meses de arduo trabajo, y el 29 de octubre de 2016, algo cambió; se llevó a cabo la Convención Colorada. Recobró fuerza públicamente la idea de la reelección vía enmienda constitucional, y todo lo que eso conlleva. Yo no me sentía a gusto trabajando en el Gobierno, sentía que estaba del lado equivocado de la historia. La reelección presidencial no se puede introducir vía enmienda constitucional”, escribió Rasmussen.

Agregó que los últimos días vividos fueron trágicos para la institucionalidad del país y para la ciudadanía en general. “Tengo la esperanza de que los actores nacionales restablezcan la institucionalidad, trayendo nuevamente paz a los paraguayos. Escribo con la mejor intención, es una necesidad que me nace, tomando postura”, expresó.