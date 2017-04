En abril de 2014, su canal de Youtube se convirtió en el más popular canal de música de propiedad noruega en internet, con más de 1 millón de suscriptores.

En el video, PelleK comienza pidiendo disculpas por su "español" antes de presentar su versión metal de la popular música cumbiera. "Lo siento, mi pronunciación no es muy buena. Aún no soy muy bueno hablando español. Me encanta vuestra lengua. Os quiero", subtitula el video.

El cantante noruego ya lleva varias versiones de músicas en español con el estilo heavy metal, como "Cuando pase el temblor", de Soda Stereo, además de otras conocidas músicas de pop o rock de habla inglesa.

