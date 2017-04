Venezuela se aparta de la OEA ante la presión sobre Maduro

El Gobierno de Venezuela optó por apartarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras constatar que en el organismo hay una mayoría de países determinada a presionar al presidente, Nicolás Maduro, para que cumpla el calendario electoral y libere a los políticos presos.

La retirada de Venezuela “muestra hasta qué punto el proceso de debate y condena de la OEA fue relevante para el Gobierno venezolano, aunque este niegue que le importa”, indicó Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del centro de estudios Wilson Center.

“Su retirada –agregó– también ahonda en el aislamiento de Venezuela en el hemisferio, hasta un punto sin precedentes en la historia reciente”.

La aprobación del miércoles de la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política venezolana, pese a la oposición frontal de Caracas, evidenció que el chavismo perdió la hegemonía política que tuvo durante años en la región y, por ende, en la OEA, y ya no puede evitar la presión del organismo, según los expertos.

PASO HISTÓRICO. Ante esa realidad, Maduro solicitó el viernes la salida de la organización, que no se hará efectiva hasta 2019 y es un paso sin precedentes. Ni siquiera Cuba, al que se suspendió en 1962 y se le levantó esa suspensión en 2009, denunció nunca la Carta de la OEA, por lo que es miembro aunque no participe y asegure no tener intención de volver a hacerlo. La decisión de retirarse “muestra que al Gobierno de Maduro le importa ser avergonzado por la comunidad regional”, dijo el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter. “Venezuela quizás esté dando este paso histórico principalmente por razones domésticas. La crítica constante de los gobiernos latinoamericanos está teniendo un impacto negativo internamente y debilita a un Gobierno ya asediado”, explicó el experto.

El Gobierno de Venezuela acusa directamente tanto a los países que le presionan en la OEA como al secretario general, Luis Almagro, de alentar, con sus críticas, la violencia en las marchas antigubernamentales que se suceden en el país desde hace un mes. Pero la retirada de Venezuela deja en el aire muchos interrogantes, por ejemplo cómo seguirán Almagro y los Estados miembros buscando soluciones a la crisis del país con su asiento vacío.