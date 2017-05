Velázquez: “Elección de Peña será gran error”

“Es un excelente técnico, pero no es lo que el colorado espera para representarlo en las generales. El electorado de la ANR quiere alguien con experiencia y mística colorada”, apuntó.

Velázquez negó que esté molesto con el entorno del presidente Cartes por el hecho de la elección de Peña como virtual candidato.

“Yo expuse mis consideraciones por lo que creo que no corresponde su candidatura nada más”, refirió.

Por otra parte, el legislador desconoce si la decisión de Cartes de no optar por él obedece a que impidió que se trate el tema de la enmienda en la Cámara Baja cuando el oficialismo pretendió que este tema se apruebe, cueste lo que cuesta. “Yo no atajé el proyecto. Lo que hice fue buscar el momento adecuado para el tratamiento. Convoqué al día siguiente conforme al reglamento. Jamás me voy a prestar a violar al reglamento de la Cámara”, puntualizó el parlamentario.