Velázquez desconoce que se convoque a una sesión extra

En cuanto a la posibilidad que por medio de un decreto el presidente de la República, Horacio Cartes, solicite una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para tratar la enmienda teniendo en cuenta que el Congreso se encuentra en receso, dijo que es una atribución constitucional del Ejecutivo el convocar y que incluso, ya pudo hacerlo para que se trate el veto al Presupuesto General de la Nación (PGN), pero que no lo hizo.

PENDIENTES. Asimismo, se ratificó en que en Diputados no están pendientes de si serán convocados o no para tratar la enmienda, porque todo depende de lo que suceda en la Cámara Alta, en donde los colorados oficialistas, con los liberales llanistas y del Frente Guasu, aún no consiguen los números suficientes (23) para tratar la enmienda.

Por otro lado, Velázquez mencionó que algunos tienen el criterio de que la vía para implementar la reelección no es la enmienda, y hablan de que la correcta es la reforma, pero que él tiene una postura asumida desde hace tiempo al respecto.

“Muchos nos mantuvimos en que la enmienda es jurídicamente aceptable para plantear la reelección. Mis declaraciones, desde hace meses se mantienen en que la vía es la enmienda”, puntualizó el legislador.