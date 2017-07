Vecinos de CDE rechazan la concesión de predio de ANNP

Movilización ciudadana en defensa de nuestro sitio histórico se denominó la jornada de protesta que se desarrolló ayer a la mañana en la cabecera del Puente de la Amistad, organizada por vecinos de varios sectores que se oponen al proyecto que pretende destinar el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Ciudad del Este para la instalación de un hotel casino.

En principio, la convocatoria era en el estacionamiento de Puertos, donde se encuentra el hito fundacional, pero los manifestantes se encontraron con que el portón de acceso se cerró por “orden superior”, según afirmaron.

Con apoyo de la intendenta Sandra Zacarías, el gobernador Justo Zacarías y el hermano de este, el político colorado Javier Zacarías, el Poder Ejecutivo pretende la construcción de un hotel casino con inversión de la marca Hard Rock Café, para lo cual el presidente Horacio Cartes ya había firmado el Decreto 6131, el cual autoriza a desarrollar un proyecto turístico y de inversiones dentro del inmueble de la ANNP.

Los vecinos se oponen y lo califican de ilegal. Recordaron que es necesario fortalecer la memoria de la ciudad, cuya historia está ligada íntimamente al río Paraná, que es un elemento fundamental en la integración de las Tres Fronteras.

A OTRO LUGAR. Ignacio Flores, uno de los manifestantes, señaló que no están en contra de la inversión, sino del lugar que se pretende utilizar. “Necesitamos inversión en la ciudad, no estamos en contra, lo que sí no está bien es usar el predio de Puertos. Yo le sugiero al presidente de la República que le ofrezca otro predio; por decir, donde está instalada la oficina administrativa de Itaipú, allí en el kilómetro 3,5, que está de balde”, refirió.

Águeda Barrios, de la Asociación de Funcionarios de Puertos, lamentó que se les haya cerrado el portón de acceso al local del hito. “Solo queríamos expresar nuestra voz de protesta por algo que rechazamos. Nosotros ya hemos coordinado todo lo que íbamos a hacer, pero al llegar nos encontramos con esta lamentable situación”, dijo.

El abogado Nicolás Ruso Galeano, asesor jurídico del sindicato y de la Asociación de Funcionarios de Puertos del Alto Paraná, aseguró que el proceso abierto por el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para instalar un casino en el predio de 11 hectáreas de Puertos es ilegal.

Explicó que el artículo 19 de la Carta Orgánica de Puertos, la Ley Nº 1066/65, dice que les está prohibido a los miembros del directorio de Puertos comprometer directa e indirectamente los intereses de la ANNP en operaciones comerciales industriales o financieras extrañas a su objeto. “¿Y cuál es la función, el objeto de Puertos?, es mantener operables todos los puertos de la República y la navegabilidad de los ríos. Es decir, no están para poner casinos, ni para poner shoppings, ni para hacer tipo Puerto Madero de Argentina, porque la ley que rige en Paraguay prohíbe eso”, agregó.