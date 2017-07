Vacaciones finalizan, no se extenderán

Las vacaciones de invierno terminaron ayer y el MEC considera que no existe necesidad de prolongar el receso por las marchas campesinas que se realizan en la capital, tal como solicitaron 25 instituciones educativas de Asunción.

El ministro de Educación, Enrique Riera, aseveró que no considera necesaria la medida, pero sí pedir a los padres que tomen las precauciones correspondientes. “Vamos a hablar con la gente y si existe algún riesgo tomaremos medidas; pero, sinceramente, no creo que sea necesaria. Es cuestión de advertir a los padres que tomen precauciones”, dijo Riera a Monumental 1080 AM.