Uruguay, decidido a lograr TLC con China

Enfatizó que si bien se puede lograr el acuerdo –que ya ha generado polémica en distintos niveles–, “será el Parlamento el que después aprobará o rechazará el mismo”.

Puntualizó que presentamos cerca de 30 términos de referencia a los pares chinos.

“Quizás no los acepten todos, quizás agreguen algunos. Lo que sí sabemos es que China no hace acuerdo de preferencias fijas; esto es, no hace acuerdo por cuatro, cinco o seis productos o por 500 productos como tenemos acordado hoy con la India, por ejemplo”, señaló.

Esto reafirma la postura frente al asunto del Gobierno comandado por Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierdas Frente Amplio. AFP