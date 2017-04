Urge modernización de la agricultura familiar campesina

“Ellos poseen de una a doce hectáreas de tierra, pero no podían utilizarla porque no tenían medios de cultivo, semillas, herramientas, estamos hablando de que ni siquiera tenían herramientas manuales, mucho menos mecanizadas, no tenían ningún tipo de medios”, manifestó Julio Portieles, gerente de UNOPS Paraguay, al referirse a los beneficiados de un proyecto de modernización de la agricultura familiar campesina.









